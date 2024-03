Pier Luigi Bersani: “Don Lorenzo Milani profeta radicale che insegna la pace”

“In don Lorenzo Milani troviamo un’esigenza di giustizia sociale e di consegna a tutti della parola, chiave di uguaglianza”. Sono le parole dello storico Alberto Melloni che in un dialogo a tre insieme a Fabio Milana e al presidente di Isrec Piacenza Pier Luigi Bersani ha sottolineato i passaggi più importanti della breve quanto intensa esistenza di un prete definito “un profeta religioso e civile purtroppo compreso solo anni dopo la sua morte”.

Il salone monumentale della Passerini Landi ha fatto da cornice alla presentazione del libro “Storia di μ”, un vero e proprio viaggio tra le parole, e i messaggi rivoluzionari di don Lorenzo Milani. Una figura difficile da delineare, ma tanto forte da restare attuale. “Un povero saprebbe benissimo cosa scrivere una volta che sapesse scrivere” è la frase di don Milani citata da Pier Luigi Bersani per raccontare un uomo che ha dedicato la sua vita all’esigenza di emancipare chi nel dopoguerra sembrava non avesse diritto di esistere. “In lui – continua il presidente di Isrec Piacenza – c’è una radicalità consapevole, un pacifismo altrettanto radicale. Don Milani è stato infatti un sostenitore dell’obiezione di coscienza ante litteram e io credo dobbiamo assumere quel pacifismo radicale come punto di vista che deve tracciarci la strada”.