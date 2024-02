All’oratorio di Castello una mostra fotografica racconta la vita di don Milani

Domenica 25 febbraio, alle 17.00 in oratorio San Filippo Neri a Castel San Giovanni apre i battenti la mostra fotografica “Barbiana, il silenzio diventa voce”, curata dalla Fondazione don Lorenzo Milani.

La mostra racconta la vita del sacerdote dalla sua giovinezza, agli anni del seminario fino all’arrivo a Barbiana, paesino di poche decine di anime nel cuore del Mugello dove don Milani arrivò il 7 dicembre 1954. Quello che si prospettava essere una sorta di esilio si trasformò in una formidabile esperienza educativa: la scuola di Barbiana. La mostra in oratorio a Castello sarà visitabile dalle scolaresche nei giorni feriali tramite preavviso in parrocchia. Domenica, e poi di nuovo sabato 2 e domenica 3 marzo, la si potrà visitare dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.