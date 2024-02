Biblioteche comunali, 600 ingressi al giorno. “La portalettere” il libro preferito

Romanzi e gialli di autori italiani: sono queste le preferenze degli utenti delle biblioteche comunali piacentine. Il libro più richiesto nel 2023 è stato “La portalettere” di Francesca Giannone seguito da “Fabbricante di lacrime” di Erin Doom e “La vita intima” di Niccolò Ammaniti. Ogni giorno le biblioteche comunali Passerini Landi, Giana Anguissola, Farnesiana, viale Dante e Besurica sono frequentate da una media di 600 persone, un numero che testimonia il piacere di condividere spazi per lo studio e la lettura. Nel 2023 sono stati 131mila i prestiti di libri, sia cartacei che digitali, in crescita del 15%. Aumento del 20% per gli utenti, ovvero le persone che in un anno hanno chiesto almeno un libro in prestito. Tra le novità della biblioteca centrale è la sezione Manga nello Spazio Young. Tante le attività svolte nel 2023, tra queste spiccano i laboratori che hanno coinvolto seimila studenti. Cinque i gruppi di lettura attivi, tra questi anche quello dedicato ai familiari degli ospiti della casa per anziani Madonna della Bomba e “Wanderwall” per ragazzi e ragazze dai 14 ai 17 anni.

Presto inizieranno i lavori di demolizione e ricostruzione della biblioteca di viale Dante. “La struttura chiuderà verso metà febbraio – fa sapere l’assessore Christian Fiazza – A inizio marzo verrà aperta una sede temporanea al civico 133 della stessa via. Serviranno una decina per trasferire i libri e approntare gli spazi”. L’auspicio dell’amministrazione è quello di inaugurare la nuova biblioteca entro la fine del 2025.

