Biblioteca viale Dante, aperta sede provvisoria. Fiazza: “Continuità al servizio”

E’ stata aperta al pubblico lunedì 8 aprile la sede provvisoria della Biblioteca di viale Dante, al civico 133/b della strada. Uno spostamento di poche centinaia di metri dagli spazi storici di viale Dante 40, dove sorgerà il nuovo Polo Bibliotecario del quartiere: uno dei cinque progetti strategici dell’Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile del Comune di Piacenza, con co-finanziamento PR FESR Emilia Romagna 2021-2027 pari a 200 mila euro e un investimento, da parte del Comune di Piacenza, di 1.020.323,96 euro.

CONTINUITA’ DI SERVIZIO ALLA BIBLIOTECA DI VIALE DANTE

“In questa fase – sottolinea l’assessore alla Cultura Christian Fiazza, affiancato dal responsabile delle Biblioteche comunali Graziano Villaggi – era fondamentale per l’Amministrazione garantire, nella zona, la continuità di un servizio che conta una media di 1.400 prestiti mensili e un totale di circa 16.500 annuali: i numeri più alti tra tutte le sedi decentrate operative in città, con 60 nuovi iscritti e 1250 utenti attivi (che abbiano richiesto almeno un prestito) nel 2023, per 10.350 accessi totali registrati durante l’anno nei giorni d’apertura”.

IN ATTESA DEL NUOVO POLO BIBLIOTECARIO

Nei locali affittati dal Comune sono stati trasferiti 6200 volumi, tutti disponibili per il prestito, comprendenti testi di narrativa classica e contemporanea, saggi di psicologia, attualità, storia e libri di cucina. La parte restante del patrimonio librario (circa 15 mila volumi) sarà conservata in deposito e tornerà nuovamente disponibile per il prestito all’apertura del nuovo Polo Bibliotecario polivalente, previa la demolizione della sede attuale risalente agli anni 60 per consentirne la ricostruzione e l’ampliamento, anche nel rispetto di standard di ridotto impatto ambientale e consumo energetico quasi zero, con l’obiettivo di riconsegnare alla città un punto di riferimento di animazione sociale e culturale, sia per i giovani studenti che per i residenti del quartiere.

La nuova struttura sarà dotata di spazi per il servizio di prestito interbibliotecario, sala studio, sale per convegni/formazione, spazi di lettura e attività all’aperto sia nei loggiati esterni, sia nell’adiacente giardino pubblico, affiancando inoltre all’offerta

culturale iniziative di formazione e informazione ambientale.

Il progetto si integrerà, inoltre, con le strategie previste dal PUMS per l’ampliamento delle zone 30, la promozione del trasporto pubblico e il miglioramento

dell’accessibilità anche per i ragazzi che frequentano i plessi scolastici tra strada

Farnesiana, via Manzoni e via Trieste.

I RECAPITI DELLA BIBLIOTECA DI VIALE DANTE

Invariato il recapito telefonico (0523-458878), così come gli orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, nei pomeriggi di lunedì, martedì, giovedì e venerdì anche dalle 15 alle 19.