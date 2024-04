“Biblioteca di Viale Dante inaccessibile per disabili”: Soresi chiede spiegazioni

A neanche ventiquattro ore dall’inaugurazione della sede provvisoria della biblioteca di Viale Dante ecco subito un problema segnalato in primis dal capo gruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale Sara Soresi.

“La biblioteca inagibile per anziani e disabili”

“L’amministrazione ha definito la biblioteca come presidio socio-culturale per la collettività, peccato però che una parte di questa collettività pare essere di fatto esclusa dalla possibilità di accedere al locale – spiega la consigliera di minoranza -, l’ingresso presenta un gradino piuttosto alto, poco agevole per gli anziani e totalmente impraticabile per le persone disabili. Non pare essere presente né apposito scivolo per l’accesso, né alcuna rampa fissa o mobile e non risulta nemmeno esposto qualsivoglia cartello che indichi la possibilità, per i disabili, di accedere da altro eventuale ingresso”.

“Serve eliminare le barriere architettoniche”

“Risulta fondamentale – osserva la capo gruppo – eliminare le barriere architettoniche che precludano l’utilizzo del locale, ostacolando di fatto l’esercizio della piena cittadinanza a coloro che, per qualsiasi causa, abbiano capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea”.

Soresi ha presentato un’interrogazione per chiedere all’amministrazione se nel locale siano presenti idonei strumenti volti a garantire l’accessibilità di tutti e, in caso negativo, se la giunta intenda porre in essere interventi immediati volti all’eliminazione della predetta barriera architettonica.