Barriere architettoniche, piano al via: finanziamento da 36mila euro

Il Comune di Piacenza ha aderito al Bando emanato dalla Regione Emilia Romagna nel 2023, candidando una proposta di PEBA (Piani di eliminazione delle barriere architettoniche) elaborata in base a un approccio di rete e luoghi di interesse, dedicata alla porzione di città inclusa e a ridosso della cerchia muraria cinquecentesca.

I CONTRIBUTI PER IL PEBA

La proposta ha ottenuto un contributo regionale di 36.065,77 euro, pari al 50% dell’importo complessivo di progetto come previsto per i Comuni al di sopra dei 50 mila abitanti. L’obiettivo è quello di giungere all’adozione del Piano – il primo, per Piacenza entro il 31 dicembre 2024. L’Amministrazione comunale ha affidato il servizio al raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dagli architetti Cinzia Araldi e Maddalena Moretti, unitamente al dottor Leris Fantini, integrandone la stesura con i contenuti del Piano di accessibilità urbana (PAU).

GLI OBIETTIVI DEL PEBA

Il PEBA mira a favorire il movimento in autonomia di tutte le persone, abbattendo le barriere legate all’età, allo stato di salute della persona e alle, specifiche esigenze che le disabilità motorie, sensoriali, cognitive psichiatriche possono richiedere, promuovendo soluzioni orientate alla pedonalità, all’accessibilità e alla fruibilità degli spazi urbani, al comfort, alla riconoscibilità e alla sicurezza. Parallelamente, il Piano si pone anche lo scopo di intercettare e ridurre gli ostacoli linguistici e culturali, il divario di conoscenze sul digitale o le difficoltà estemporanee che possono derivare dall’accompagnare bambini e persone non autosufficienti, o semplicemente dalla necessità di trasportare un carico pesante.

