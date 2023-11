Negozi più accessibili: in arrivo lo sportello gratuito per i commercianti

Uno sportello di consulenza gratuito e aperto a tutti i negozianti che vogliano rendere accessibili i propri esercizi in centro a Piacenza. E’ la risposta immediata di Confesercenti al problema evidenziato domenica da Libertà sulle barriere architettoniche che impediscono a chi siede in carrozzina di entrare nei negozi per la presenza di marciapiedi e, talvolta, gradini.

Per ciascuno di loro si è messo a disposizione gratuitamente Filippo Bulla, 34 anni, designer ambientale, che ha progettato e realizzato l’ingresso dell’omonimo negozio in largo Battisti.

L’ARTICOLO DI SABRINA CORONELLA SU LIBERTA’