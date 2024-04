Alta Val Tidone: maglie e borse solidali per aiutare l’acquisto di una carrozzina

Negli uffici del Comune di Alta Val Tidone, a Nibbiano, e anche nella sede distaccata di Trevozzo, sono in distribuzione maglie e borse di tela solidali. Il ricavato servirà ad acquistare una carrozzina per Marco, ragazzo disabile. L’iniziativa era stata lanciata dal Circolo di scherma Pettorelli di Piacenza durante i recenti campionati italiani di scherma a squadre che a Piacenza Expo hanno riunito 1.500 partecipanti, tra cui anche disabili e ipovedenti. All’iniziativa solidale ha aderito anche il comune di Alta Val Tidone che ha messo in distribuzione magliette e borse.