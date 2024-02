Automobili con il pass disabili spostate in mezzo alla strada

Tre automobili con esposto il tagliando dei portatori di handicap sono state spostate dai parcheggi e lasciate di traverso in mezzo alla strada, causando inevitabili disagi al traffico. E’ accaduto nella notte fra venerdì e sabato in via San Bartolomeo, via Taverna e via Campagna. Forse il gesto di qualcuno che ha pensato di prendersela con le auto dei portatori di handicap o forse qualcuno che voleva che tali auto dovessero essere parcheggiate esclusivamente negli spazi riservati ai portatori di handicap. Non è escluso anche uno scherzo, ma di cattivo gusto.

Sabato mattina alle 7.30 circa, un autobus e le auto che lo seguivano sono rimasti bloccati in via San Bartolomeo.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’