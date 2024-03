Si spoglia sull’autobus davanti agli studenti, intervengono i carabinieri

Dà in escandescenze sull’autobus di linea e si spoglia, denudandosi davanti a tutti. È accaduto dopo le 8.00 di stamattina, mercoledì 27 marzo lungo via Taverna, a Piacenza. Allertati dai passeggeri del mezzo di linea, sono intervenuti una volante della polizia e i carabinieri che hanno cercato da subito di calmare il giovane di origine straniera che, secondo le prime informazioni, era in stato alterato.

Traffico in tilt in via Taverna

Tra i passeggeri che hanno assistito alla scena tanti studenti. Per consentire l’intervento delle forze dell’ordine è andato letteralmente in tilt il traffico in via Taverna. Il ragazzo è stato fatto scendere dall’autobus e condotto in caserma.