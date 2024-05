Anziani, minori e disabili: Borgonovo sigla il protocollo per le politiche sociali

Cgil, Cisl, Uil e l’amministrazione comunale di Borgonovo hanno siglato il nuovo protocollo d’intesa per le politiche sociali. Al suo interno sono contenute le linee guida in fatto di tutela delle categorie più deboli, quali anziani minori, disabili.

Al welfare sociale l’ente locale della bassa Val Tidone destina quasi un quarto del suo bilancio. Per il 2024 oltre all’annunciata sforbiciata sull’addizionale Irpef (che priva le casse del comune di quasi 50mila euro), l’amministrazione comunale si impegna ad esempio a intervenire per la ristrutturazione del centro frequentato da circa 200 pensionati. L’amministrazione comunale di fronte ai sindacati si è anche impegnata a trovare spazi per una casa per le associazioni e a intervenire a favore di chi fatica a pagare le utenze domestiche.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ