Barriere architettoniche, l’esperienza di Reggio Emilia: “Cultura che riguarda tutti”

“Piacenza non è ancora una città senza barriere”. Lo dice la garante dei diritti della persona disabile del Comune di Piacenza Miriam Stefanoni a margine dell’incontro molto partecipato che si è svolto a palazzo Farnese nell’ambito del percorso legato al nuovo Piano urbanistico generale e condotto dall’assessore Adriana Fantini: sotto i riflettori finisce l’esperienza di Reggio Emilia, una città che, come spiega l’assessore Annalisa Rabitti, ha fatto tanto per costruire una realtà davvero per tutti.

“Siamo partiti dalla considerazione che la disabilità non è una questione per addetti ai lavori, ma per una città intera – spiega Rabitti – la parte più facile è stata eliminare le barriere architettoniche perché sono le più riconoscibili: così man mano abbiamo imparato, con grande fatica, a costruire per tutte le persone”.

E a Piacenza? “A Piacenza facciamo fatica – spiega Stefanoni – per questo uno dei nostri prossimi obiettivi sarà quello di sensibilizzare gli esercenti, soprattutto del centro storico, a rendere i loro locali più accoglienti attraverso degli incontri che faremo con i singoli negozianti, porta a porta”.

Presenti anche Leris Fantini, consulente di Criba Emilia Romagna (Centro regionale di informazione sul benessere ambientale) e fondatore di Cerpa Italia Onlus (Centro europeo di ricerca e promozione dell’accessibilità) e la dirigente del comune di Reggio Emilia Elisa Iori.