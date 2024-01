La biblioteca di viale Dante trasloca temporaneamente ma resta nella stessa via

Sono oltre 1.200 gli utenti della biblioteca comunale Dante di Piacenza. La struttura a breve chiuderà i battenti per i lavori che la restituiranno alla città in una nuova veste, grazie alla riqualificazione da 1,2 milioni di euro che prevede demolizione e rifacimento. La chiusura è prevista intorno al 20 febbraio.

I frequentatori possono stare tranquilli perché non saranno costretti ad abbandonare l’ambiente bibliotecario o a spostarsi lontano. Il Comune di Piacenza ha affittato i locali al numero 133b di viale Dante che ospitavano un negozio di telefonia. Uno spostamento di 600 metri rispetto alla sede attuale. “Avevamo necessità di trovare rapidamente un luogo vicino all’attuale sede e che non avesse bisogno di particolari interventi” ha spiegato l’assessore alla Cultura, Christian Fiazza. Il trasloco è in programma tra circa un mese. Una decina sono i giorni necessari per trasferire i libri, il materiale necessario e approntare i locali per accogliere gli utenti.

L’auspicio dell’amministrazione è quello di inaugurare la nuova biblioteca entro la fine del 2025.

IL SERVIZIO DI NICOLETTA MARENGHI