Ventidue scatoloni di viveri dalla Faustini-Nicolini-Frank agli ucraini orfani di guerra

Dopo i 500 tra pupazzi e peluche donati a Natale, oggi arrivano 22 scatoloni di generi alimentari – raccolti e confezionati dagli stessi ragazzi – da destinare ai bambini ucraini orfani dei genitori caduti in guerra.

È la nuova raccolta ideata dal professor Guido Agosti, docente di religione. I suoi studenti della scuola media Faustini-Frank-Nicolini e le loro famiglie hanno aderito con grande cuore alla iniziativa sostenuta anche dal dirigente scolastico Ludovico Silvestri e dall’intera scuola, in collaborazione con il Sovrano Militare Ordine di Malta.

Il materiale raccolto è stato consegnato a don Fulvio Berti, Cappellano dell’Ordine di Malta, della diocesi di Tortona, che coordina il centro raccolta dell’Ordine per gli aiuti umanitari da inviare ai posti di soccorso e ai campi profughi in Ucraina gestiti appunto dall’Ordine di Malta.

IL SERVIZIO DI FEDERICO FRIGHI SU LIBERTÀ