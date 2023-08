Restauratrice di Castello in Ucraina per salvare dalle bombe le opere di Banksy

Tre restauratori, tra cui la castellana Maria Colonna, sono reduci da una missione nella città ucraina di Borodyanka dove hanno messo in salvo, tra le altre, due opere del celebre artista Banksy.

Colonna è stata chiamata dal team di RestauroEArte (Rea) di Pavia, di cui fanno parte il titolare Alessandro Cini e Paola Ciaccia. I tre hanno messo in salvo dai danni provocati dalle bombe diverse opere di street art, di cui due di Banksy. “Una – dice Alessandro Cini – è il Davide e Golia, mentre l’altra è la Ginnasta. Le abbiamo consolidate e messe in sicurezza lasciandole dove si trovavano”. Diverso è il discorso per altre opere che i tre restauratori hanno dovuto staccare dai muri per poi ricollocarle nella Casa della Cultura di Borodyanka. La stessa dove ora Colonna, Cini e Ciaccia vorrebbero collocare tutte le opere a rischio, per farne un polo museale. Per questo è partita la ricerca di sponsor e sostenitori.