Rotary Club Fiorenzuola, dai bimbi ucraini una bandiera per gli aiuti ricevuti

Il Rotary Club Fiorenzuola, sin dall’inizio dello scoppio del conflitto nel febbraio 2022, si è attivato concretamente a sostegno della popolazione ucraina. Un impegno che si è consolidato in questi giorni quando Olga Petraschuck, ucraina residente a Piacenza e grazie alla cui collaborazione il club riesce a fare arrivare aiuti mirati nell’area di Chernovtsky, ha ricevuto una bandiera ucraina firmata dai bambini dell’orfanotrofio della città, i quali hanno ricevuto beni di prima necessità dal Rotary club di Fiorenzuola.

“Siamo molto commossi da questo gesto semplice che premia lo sforzo che abbiamo fatto in questi mesi come club insieme ai soci ed a tutti coloro che ci hanno dato una mano a sostegno del popolo ucraino – ricorda il presidente Stefano Pavesi –, si tratta di un intervento che segue i diversi altri invii di materiali di ogni genere che abbiamo voluto finalizzare in una specifica zona del paese e che si sta consolidando nel tempo. In questo anno di guerra abbiamo preso diverse iniziative per l’Ucraina. Prima abbiamo sostenuto il processo di accoglienza dei profughi, in particolare dei più piccoli, fornendo loro strumenti per l’inserimento nelle nostre scuole come il “Libricino per la pace e la speranza”, strumento operativo per l’integrazione realizzato con l’Associazione psicologi per i popoli e con i gruppi locali di Protezione civile. Successivamente, abbiamo effettuato gli invii di beni di prima necessità ed abbiamo concentrato, grazie alla collaborazione con la signora Olga volontaria della protezione civile di Sarmato, nell’area di Chernovtsky affinché fossero finalizzati verso una residenza di anziani ed un orfanotrofio di quell’area. In orfanotrofio, in particolare, abbiamo inviato biscotti, vitamine, sciroppo per la tosse, forchette, disinfettanti, calzini. Davvero di tutto, con una iniziativa di intervento realizzato anche con lo stile specifico dei volontari della Protezione civile con cui collaboriamo da tempo anche grazie ai nostri soci Alfio Rabeschi, Tiziana Meneghelli e Corrado Pati. Inoltre, voglio ricordare anche l’accoglienza a Mykola Zhyryada, un ucraino residente in Italia, che ha fatto il giro d’Italia in bicicletta per sensibilizzare sull’emergenza del suo popolo ed a lui abbiamo dato sostegno durante il suo passaggio da Piacenza per aiutarlo concretamente, anche grazie alcuni imprenditori locali, in questa sua lodevole iniziativa.”

Il presidente Pavesi ricorda infine la “forte collaborazione con gli altri club Rotary piacentini, Federfarma e Croce Rossa per l’invio di farmaci nelle prime settimane dell’invasione con l’iniziativa “We cure Ukraine”.