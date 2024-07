Statale 45 in tilt per il cantiere di Cassolo, automobilisti chiamano i carabinieri

Lunghe code e disagi alla circolazione. Il traffico è andato in tilt domenica 14 luglio sulla Statale 45. Alcuni automobilisti lamentano di aver impiegato un’ora e mezza per compiere pochi chilometri. E non è solo per l’esodo che ogni fine settimana vede migliaia di veicoli percorrere la Val Trebbia. La situazione decisamente critica si sarebbe verificata a causa dei lavori per il cantiere di consolidamento del ponte di Cassolo che proseguirà almeno fino a novembre.

Proprio nei giorni scorsi era stato effettuato un sopralluogo sull’ex Statale 45 a Cassolo, presenti il sindaco di Bobbio Roberto Pasquali e ingegneri e tecnici Anas, con l’obiettivo di valutare se la “vecchia 45”, in disuso da decenni, potesse sostenere almeno il traffico del fine settimana.

CODE DI ORE SULLA STATALE 45

La situazione è degenerata nel tardo pomeriggio quando alcuni automobilisti, esasperati per le ore di code, hanno chiamato i carabinieri che sono intervenuti per aiutare a regolare il traffico.