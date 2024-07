Dispersi nei boschi della Val Trebbia, salvati nella notte due settantenni

Dopo ore di ricerche e apprensione sono stati ritrovati i due ultrasettantenni, un uomo e una donna, che nella giornata di ieri, domenica 14 luglio, si erano dispersi nei boschi dell’alata Val Trebbia.

L’uomo ritrovato dopo mezzanotte

Poco dopo la mezzanotte tra domenica 14 e lunedì 15 luglio l’uomo, un 74enne di Piacenza, è stato ritrovato in una riva impervia dalla quale non riusciva a risalire. Le sue condizioni di salute al momento del ritrovo erano buone e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Più complesse le ricerche per la 72enne

Per raggiungere la 72ennne dispersa in località Telecchio, che fortunatamente rispondeva ai comandi verbali di richiamo da parte dei ricercatori, è stato tutto più complesso. I tecnici del Soccorso Alpino hanno infatti dovuto dividersi in più squadre e setacciare sia la zona orografica destra che quella sinistra del cariseto San Michele, nel comune di Coli. Essendo zone molto impervie ed operando di notte le ricerche non sono state semplici.

Intervento dell’elisoccorso

La donna, che era partita da Telecchio per andare a funghi, è stata recuperata all’alba di oggi, lunedì 15 luglio, e verricellata grazie all’intervento dell’elibrescia. È stata ritrovata con vestiti strappati e senza scarpe.

La donna era uscita di casa per andare a funghi e nella ricerca è giunta in una zona impervia in una forra della valle vicino ad un costone di roccia per cui non riusciva più a proseguire né a fare rientro.

Una volta raggiunta i tecnici hanno constatato le sue condizioni di salute e, nell’attesa dell’arrivo dell’elisoccorso, hanno messo in sicurezza la zona con corde fisse. Per l’evacuazione è giunto EliBrescia che, dopo aver fatto campo base a Bobbio, ha recuperato la donna con verricello e l’ha riportata lì dove erano presenti i sanitari. Anche la signora era in buone condizioni di salute e non è stata ospedalizzata. Le operazioni di recupero si sono concluse dopo le ore 3:30 e le squadre erano ancora in rientro al campo base.

Sul posto era presente la Croce Rossa di Marsaglia.