Un “Piano Mattei” per il Camerun: delegazione di Kribi in visita a Piacenza

Costruire un “Piano Mattei” tra Piacenza e il Camerun. Con questi obiettivi Confindustria Piacenza ha ospitato nella propria sede, in collaborazione con il Comune e Piacenza Expo, una delegazione della città di Kribi (Camerun). La visita è servita per individuare partner qualificati per supportare l’ambizioso programma di espansione della città, che con la realizzazione del nuovo porto sta vivendo un florido periodo di crescita.

Kribi è situata a circa 150 chilometri a sud di Duala, la città più grande del Camerun, e ospita il più importante porto commerciale dell’Africa Centrale affacciato sul Golfo di Guinea. La delegazione camerunense, composta da Guy Emmanuel Sabikanda, sindaco di Kribi, accompagnato da funzionari della città e imprenditori dei settori agricoltura, allevamento, immobiliare e trasporti, tra i quali Come Angelin Ondoua Zame Ceo di Wise House Management International, ha incontrato la vicepresidente di Confindustria con delega all’internazionalizzazione Erika Colla, il presidente di Piacenza Expo Giuseppe Cavalli e l’assessora alle politiche ambientali, partecipazione e identità territoriale del Comune di Piacenza Serena Groppelli.

I progetti in via di definizione spaziano dalla sanità all’immobiliare, passando per le infrastrutture, la qualità delle acque e la pesca secondo un masterplan elaborato dall’associazione Itafrica presieduta da Laura Tronca.

“Un progetto davvero interessante – il commento di Colla – abbiamo visto la possibilità di sviluppare iniziative che vedranno coinvolte anche le aziende piacentine e questo per noi è molto importante. Il progetto proseguirà proprio con altre visite alle nostre aziende e devo dire che c’è molta voglia di crescere da parte di Kribi, noi dovremo essere presenti in questo progetto a lungo termine”. “Piacenza Expo non è solo fiere, è anche visione di sviluppo per i suoi soci – ha aggiunto Cavalli Kribi è in crescita e c’è bisogno di tutto, loro guardano agli italiani perché abbiamo estro e professionalità, il nostro obiettivo sarà creare un indotto per le nostre aziende e avere così un ritorno economico sul territorio locale”.

“Per noi è stato un piacere accogliere il sindaco di Kribi – ha detto Groppelli soprattutto perché ha individuato in Piacenza un luogo di eccellenza, abbiamo ragionato insieme sul bisogno di pragmatismo e sulla necessità di tradurre in azioni concrete i sogni di Kribi, speriamo che possa essere un rapporto fruttuoso per tutti”.