Binario danneggiato, esposto dei pendolari. Dal 31 luglio linea ferroviaria ripristinata

Dovrebbero terminare il 31 luglio i lavori di ripristino del binario danneggiato dal deragliamento di un treno merci avvenuto lo scorso 11 luglio vicino alla stazione di Parma. Ma nel frattempo i disagi continuano al punto che l’associazione Pendolari piacentini ha presentato un esposto all’Autorità di regolazione dei trasporti, all’assessorato della mobilità e trasporti di Emilia-Romagna e Lombardia e all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato: l’oggetto sono appunto i problemi causati dal deragliamento del treno merci.

“È un atto dovuto – spiega il presidente dell’associazione Nicola Contardi – anche perché può essere, e ce lo auguriamo, che a fine mese si ripristini una situazione normale, ma se dovesse ripetersi un’emergenza non si può fare così. A più di 15 giorni dall’incidente stupisce che non sia stato ancora ripristinato il servizio”.

Per due settimane infatti l’area è rimasta sotto sequestro per permettere di completare i rilievi da parte dell’autorità: di fatto i treni transitano ora su un solo binario accumulando ritardi e cancellazioni che mettono a dura prova la pazienza di chi, per lavoro o per diletto, si muove in treno.

Notizia dell’altro giorno – riportata anche da Libertà – il dissequestro con la conseguente possibilità per la Rete Ferroviaria Italiana di avviare i cantieri. L’intervento interessa il binario normalmente percorso dai treni diretti a sud, per un’estensione di circa due chilometri fra le stazioni di Parma e Sant’Ilario d’Enza, sulla linea che collega Bologna a Piacenza.