“Salta su”, abbonamenti bus e treni regionali gratuiti per gli studenti della regione

Anche per l’anno scolastico 2024/25 abbonamenti bus e treni regionali gratuiti per studenti i 220mila studenti dell’Emilia-Romagna, grazie alla iniziative “Salta Su”.

Gli studenti dell’Emilia-Romagna continueranno ad usare bus e treni gratis per andare a scuola: all’abbonamento del prossimo anno scolastico provvede ancora la Regione Emilia-Romagna con “Salta su”. Anche per l’anno scolastico 2024-25, si conferma infatti l’iniziativa della Regione che consente con l’abbonamento gratuito agli studenti delle elementari, medie, superiori e istituti di formazione professionale residenti in Emilia-Romagna, che scelgono per andare a scuola bus e treni regionali.

Ricorda la Regione che questa iniziativa lo scorso anno ha fatto viaggiare gratuitamente oltre 220mila ragazze e ragazzi, con un incremento di circa il 10% rispetto al 2022-23 e con impegno sul bilancio regionale di oltre 25,5 milioni di euro, valore che si stima anche per la rendicontazione 2023-2024. L’iniziativa “Salta su” coinvolge le aziende del trasporto pubblico dell’Emilia-Romagna Tper, Seta, Start Romagna, Tep, Trenitalia Tper, Mete e Valmabus.

chi può richiederlo

L’abbonamento gratuito sarà emesso a favore degli studenti iscritti per l’anno scolastico 2024-2025 a istituti di scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado statale, paritaria o istituto di formazione professionale anche se situati nelle regioni limitrofe. Per i soli studenti di scuole secondarie di II grado e IFP è prevista la presentazione dell’ISEE 2024 inferiore o uguale a 30.000 euro.

Gli studenti/studentesse iscritti ad istituti scolastici fuori regione devono necessariamente anticipare il costo dell’abbonamento, per richiedere poi il rimborso dell’abbonamento acquistato, precisamente dalle ore 10.00 del 9 ottobre fino alle ore 14.00 del 18 dicembre 2024 esclusivamente online all’indirizzo: https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/saltasu/rimborsi-fuori-regione.

come richiederlo

Per la richiesta dell’abbonamento gratuito è stata attivata la piattaforma unica “Salta Su”. Accedendo online con le credenziali Spid o CIE al sito https://regioneer.it/saltasu durante la compilazione l’applicativo informatico proporrà uno strumento di supporto, il Travel planner che, una volta inseriti l’indirizzo di residenza e quello dell’istituto scolastico dello studente, visualizza soluzioni di viaggio, tipologia di abbonamento (urbano, extraurbano su bus, ferroviario, integrato bus-treno), operatore che effettua il servizio, utili ad una scelta più rispondente al percorso casa-scuola. Le richieste per l’anno scolastico 2024/25 si presentano dal 26 giugno al 18 dicembre 2024.

Per le procedure dell’abbonamento gratuito è attivo anche il servizio di assistenza agli utenti, disponibile sulla piattaforma Salta su:

Numero Verde Mi Muovo 800.388988 e ai Call Center delle aziende di trasporto.