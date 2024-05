Uomo investito da un treno alla stazione di Lodi: bloccata la linea Milano-Piacenza

Un uomo di 63 anni, per cause ancora da chiarire, ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno alla stazione di Lodi, poco prima delle 9.00 di giovedì 30 maggio. La circolazione dei treni sulla linea Milano-Piacenza è stata interrotta per consentire alle forze dell’ordine di ricostruire l’accaduto. Sul posto i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e la Polfer.

Rfi ha fatto sapere che “la circolazione ferroviaria è sospesa nella stazione di Lodi, con rallentamenti fino a 60 minuti, variazioni e cancellazioni su tre linee: Piacenza-Lodi-Milano, Saronno-Lodi-Milano, Mantova-Cremona-Lodi-Milano”.