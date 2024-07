Il colonnello in pensione Fuochi indagato per propaganda dell’odio razziale

Il colonnello in pensione Giovanni Fuochi è indagato dalla Procura di Piacenza per l’ipotesi di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

È questo il reato, il 604 bis del codice penale, contestato nel decreto di perquisizione eseguito dalla Digos, dopo che l’ufficiale in passato al comando dell’aeroporto militare di San Damiano aveva posato sui social con una divisa con simboli nazisti.

La divisa è stata sequestrata a fini cautelativi, insieme ad altri oggetti tra cui armi e munizioni (regolarmente detenuti) e cimeli del Ventennio.