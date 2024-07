Post del colonnello con divisa nazista, Tarasconi: “Allucinante, fa paura”

Reazioni a catena dal mondo della politica al post dell’ex comandante dell’aeroporto di San Damiano Giovanni Fuochi che, vestito da ufficiale delle SS ha scritto “Sinistrorsi vi aspetto”, con tre cuoricini rossi. Il post pubblicato ieri, 25 luglio, poco dopo mezzogiorno sul profilo Facebook del colonnello è stato poi rimosso.

lo sdegno della sindaca di piacenza katia tarasconi

La prima reazione arriva dalla sindaca di Piacenza Katia Tarasconi che esprime il proprio pensiero attraverso la pagina Instagram: “Piacenza è città decorata con la Medaglia d’oro al Valor militare per la guerra di liberazione dal nazi-fascismo. Un riconoscimento di eccezionale importanza, di cui andare fieri nel profondo: significa che la nostra città e il nostro territorio hanno giocato un ruolo fondamentale nella dura lotta per riconquistare quella libertà che Benito Mussolini e Adolf Hitler avevano annegato nel sangue. Poi però su Facebook, nel 2024, capita di imbattersi in un post allucinante dell’ex comandante della base aerea di San Damiano, un alto ufficiale militare italiano che si è guadagnato la pensione dopo aver servito lo Stato e, teoricamente, difeso i suoi valori”.

“Allucinante è dire poco – scrive Tarasconi. E’ un post che fa paura. E più ancora del post, naturalmente rimosso poco dopo dall’autore stesso, ciò che atterrisce è la serie di commenti positivi e di like, compresi quelli di rappresentanti delle istituzioni di una città Medaglia d’oro per guerra di liberazione. Il fascismo non esiste più, si diceva? Sarà, eppure c’è chi plaude all’esibizione di un ex militare italiano vestito da nazista facendo bella mostra di quella croce uncinata che simboleggia morte, oppressione, olocausto.

Inaccettabile, spaventoso. Queste condotte, e parlo di chi ha osato concepire il post in questione ma anche di chi ha dimostrato il suo apprezzamento, sono condotte disonorevoli che rappresentano un insulto all’umanità”.

COMUNICATO DEI PARTITI

Il Partito Democratico di Piacenza, i Giovani Democratici, la Conferenza delle Donne Democratiche, i Capigruppo in consiglio Comunale di Piacenza Fossati e Infantino a nome dei rispettivi gruppi consiliari PD e Coraggiosa esprimono “tutta la propria solidarietà ai cittadini e alla Città di Piacenza insignita della Medaglia d’oro al valor militare per la lotta di Liberazione, per il sangue versato dai suoi figli per la Libertà”.

“Gesti come quello del colonnello Fuochi, che inneggiano a una buia stagione di soprusi, violenza, dittatura sono inaccettabili e noi sempre li contrasteremo anche in nome e in memoria dei nostri Partigiani. Riteniamo ancora più grave che l’ignobile gesto sia stato compiuto da una persona che fino a poco tempo fa comandava un pezzo delle nostre forze armate”.