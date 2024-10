San Damiano: grande festa per le Frecce tricolori alla Balloon Cup

Sono arrivate in formazione ieri all’aeroporto di San Damiano le Frecce Tricolori, che oggi, sabato 12 ottobre, si sono esibite nell’evento clou della Ballon Cup.

Sono stati accolti come eroi, dopo il loro arrivo spettacolare alla base di San Damiano e, subito dopo, nei saloni di Palazzo Farnese. “In realtà sono persone normali che hanno questo vizio di disegnare nel cielo” fa notare il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Luca Goretti. “Volare a questi livelli è un’arte. E per noi staccare i piedi da terra è una sensazione meravigliosa, una droga”.

Gli undici piloti della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori e il loro comandante, il tenente colonnello Massimiliano Salvatore sono stati accolti e omaggiati con entusiasmo a Piacenza, nell’ambito dell’evento Balloon Cup iniziato ieri all’aeroporto militare di San Damiano (San Giorgio), con la spettacolare gara di mongolfiere: lì sono protagonisti con la loro esibizione in volo.

Nella serata di ieri i piloti hanno incontrato a Palazzo Farnese una delegazione di studenti, ai quali hanno raccontato la loro recente esperienza negli Stati Uniti, il lungo tour che per tre mesi estivi ha portato le Frecce a volare sui cieli del Nord America dopo 32 anni, con spettacoli che hanno visto non meno di un milione e mezzo di spettatori dal vivo: gli aerei hanno portato il “Tricolore più lungo del mondo” sopra luoghi iconici come le cascate del Niagara, la Monument Valley, San Francisco o New York. Poi, lo spazio per le domande e le curiosità dei ragazzi universitari o della Consulta degli studenti presenti in sala. Come si diventa piloti delle Frecce? Come si resiste alla forza di accelerazione? E come si coniuga il lavoro di pilota con chi ha casa ha moglie e figli? E nessuno si è sottratto alle richieste.

FOTO MAURO DEL PAPA

OGGI E DOMANI

L’evento Balloon Cup prosegue oggi a pieno regime con tanti eventi a San Damiano. Già dal primo mattino, con la gara di volo libero delle mongolfiere ad aria calda. Alle 10 L’incontro con gli astronauti di Axiom3 e poi l’esibizione della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori. Nel pomeriggio, il sorvolo dei velivoli storici Legend, Spad e G91 e quindi la gara di volo libero delle mongolfiere ad aria calda.

Domani si ricomincia subito con la gara delle mongolfiere (ore 7.30) mentre l’evento clou sarà alle 10.30 l’esibizione della Fanfara dell’Aeronautica Militare. Tra le 11 e le 12 tornerà il sorvolo dei veicoli storici e a mezzogiorno si potranno incontrare le “Farfalle azzurre” della Nazionale Italiana di ginnastica ritmica. Nel pomeriggio, alle 16, l’evento si chiude con la cerimonia di premiazione. Tutti i giorni saranno presenti food truck, lo show di bolle di sapone di Billy Bolla, la visita ad una mongolfiera “sdraiata”, laboratori di aquiloni, incontri di bubble football, simulatori di volo virtuale, rievocazioni storiche ed esposizione di velivoli.

Per partecipare è necessario prenotarsi sul sito ballooncup.it.