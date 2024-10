Colori ed emozioni in cielo, in 30mila per la prima edizione della Balloon Cup

Colori ed emozioni in cielo. Si è abbassato il sipario sulla prima edizione della “Aeronautica militare Balloon Cup – Dalla mongolfiera alla stratosfera”, evento di calibro internazionale che ha richiamato all’aeroporto militare di San Damiano oltre 40mila visitatori arrivati da tutto il Paese e dall’estero.

Ieri, domenica 13 ottobre, sono stati tanti gli applausi all’incoronazione dei vincitori dell’evento competitivo cui hanno partecipato dieci mongolfiere a gas e dieci palloni ad aria da Italia, Svizzera, Germania, Regno Unito, Repubblica Ceca, Austria, Belgio, Lettonia, Turchia, Francia.

La gara tra mongolfiere

Sul podio il team svizzero Balthazar Wicki e Jens Berger (mongolfiera a gas) e quello turco di Ismail Keremoglu (pallone ad aria calda). La gara era infatti in combinata e i due gruppi hanno dimostrato di essere affiatati e capaci, tra altezze, precisioni e distanze. Nella classifica dei palloni ad aria calda al primo posto il team italiano di Gianfranco Curti; per le mongolfiere a gas la Svizzera. I primi classificati sono allievi del pilota Giovanni John Aimo, il più esperto – classe 1946 di Mondovì (Cuneo) con alle spalle più di 11mila ore di volo in Europa e nel mondo. Nella Balloon Cup non era in competizione, ma ha avuto il ruolo di “volpe”, gara nella gara tra i palloni aerostatici. “È stata una gara bellissima di altissimo livello – commenta – ed è una soddisfazione vedere i miei allievi arrivare in alto in classifica”.

L’impresa di Aimo

John Aimo è un’istituzione nel mondo aerostatico. Ieri, approfittando delle condizioni meteo e delle traiettorie, ha percorso 150 chilometri in tre ore, partendo da San Damiano ed atterrando a Ferrara. “Avevo tutto il cielo a disposizione – racconta – ho volato sopra le nuvole al sole, vedevo solo le Alpi; arrivato a Ferrara il cielo era sereno e ho potuto ammirare tutta la città”.

In 1.400 sulle mongolfiere

Hanno provato l’ebbrezza del volo anche 1.400 persone, riferisce Claudia Cisaro di Aeronord, che sono potute salire sulle quattro mongolfiere a volo vincolato (ancorate a terra). Promossa dal Ministero della Difesa ed organizzata da Difesa Servizi in collaborazione con l’Aeronautica Militare e l’Aeroclub di Pavullo con il supporto tecnico di Aeronord Aerostati, la Balloon Cup ha celebrato il volo e l’innovazione promuovendo al contempo una cultura di avventura e di scoperta. A impreziosire l’evento spettacoli teatrali, concerti, artisti, astronauti, le frecce tricolori e le splendide farfalle azzurre della Nazionale italiana di ginnastica ritmica.

Una manifestazione unica che rappresenta l’inizio di una nuova vita per l’aeroporto di San Damiano, destinato a diventare un museo storico e punto di riferimento culturale per l’intero territorio.

LA FOTO GALLERY DI MAURO DEL PAPA