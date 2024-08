Alta Val Tidone, basta senso unico sulla strada Praticchia: intervento da 65mila euro

La strada comunale di Praticchia diventerà di nuovo completamente percorribile. La Protezione civile ha riconosciuto al comune di Alta Val Tidone 65 mila euro di contributo per mettere mano alla frana che lo scorso inverno si portò via metà carreggiata.

Da quel momento è stato istituito un senso unico alternato ed è stato vietato il passaggio ai mezzi pesanti. I fondi verranno usati per sbancare a monte la carreggiata e risagomare la strada, che in quel punto verrebbe spostata di un paio di metri a monte e raddrizzata.

A riprova di quanto il territorio montano di Alta Val Tidone sia particolarmente “martoriato”, c’è anche l’altro contributo, di 20 mila euro, che il servizio di Protezione civile ha riconosciuto sempre al comune di Alta Val Tidone per coprire parte delle spese sostenute a Caminata, Lubiazze, Trevozzo, Cà Agattone, Fontanasso, Nibbiano, Roncaglie, Saliceto e Trebecco. Anche in questi casi si tratta di interventi di messa in sicurezza dopo frane, smottamenti, allagamenti dovuti al maltempo.