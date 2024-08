Medico arrestato per corruzione e traffico di droga: ci sarebbero altri indagati

Vi sarebbero altri indagati nell’inchiesta che ha visto coinvolto un medico di base piacentino arrestato giovedì 1° agosto dalla polizia nel suo ambulatorio all’Ausl di Barriera Milano a Piacenza. Le accuse sono corruzione e traffico di sostanze stupefacenti.

L’interrogatorio di garanzia davanti al giudice è stato fissato per lunedì. L’avvocato Sara Soresi che difende il medico non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dal sostituto procuratore Matteo Centini, prosegue e non è escluso che nei prossimi giorni vi siano importanti sviluppi. La segnalazione sulle ricette “facili” sarebbe pervenuta al 113 da alcune farmacie, insospettite dai numerosi farmaci prescritti con troppa facilità.

L’ambulatorio medico è stato messo sotto sequestro dalla polizia: il computer e registri del medico sono allo studio degli investigatori.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ