Avvicinare o no gli animali, le regole base delle guardie Enpa e del cane Zack

Con i centri estivi per l’infanzia di Castell’Arquato e Lugagnano si è concluso anche quest’anno il tour di Enpa Piacenza che dedica la prima parte dell’estate ad incontrare i bimbi e creare con loro piccole lezioni incentrate sugli animali. Grazie al progetto “Operazione da un cucciolo all’altro”, il cane Zack e le guardie zoofile hanno insegnato ai bimbi le regole per avvicinare gli animali.

pasti per i trovatelli

Ogni bimbo ha portato all’asilo una scatoletta di cibo per cuccioli contribuendo a donare un pasto ad un trovatello. “Lo hanno fatto con orgoglio e volentieri, soprattutto consapevoli di aiutare un cucciolo indifeso – spiega Michela Bravaccini Capo Nucleo Guardie Enpa – Lo scopo degli incontri che seguono un format ad hoc, è legato alle regole base per l’interazione corretta con gli animali. Ci siamo concentrati sugli incontri occasionali: in luoghi pubblici, giardini, parchi, capita spesso i bambini vedano i cani in passeggiata. Abbiamo insegnato come evitare l’approccio sbagliato, perché gli animali non sono giocattoli ma esseri senzienti, provano emozioni sia di gioia che di dolore, di felicità e paura”.