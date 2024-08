Valnure e Valchero, sospese due attività ricettive: scovato un affittacamere abusivo

Un affittacamere non autorizzato e un cambio di gestione non comunicato da parte di un albergo con pubblico esercizio sono le due situazioni che la polizia locale di Valnure Valchero ha rilevato durante gli ultimi controlli nel territorio. Le due attività ricettive sono state sospese con ordinanza del responsabile del servizio Suap dell’Unione Valnure Valchero fino alla loro regolarizzazione.

le verifiche della polizia locale

Le verifiche da parte della polizia locale sono state effettuate anche consultando motori di ricerca dedicati all’offerta di appartamenti e stanze in affitto, approfondite poi attraverso le banche dati a disposizione e le ispezioni dei locali. Un’attività che ha permesso di individuare sul territorio di Valnure Valchero un’attività di affittacamere svolta abusivamente ed un albergo con pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande per il quale non era stato segnalato al Comune il cambio di gestione.

Sono state quindi accertate violazioni alla legge regionale relativa ai pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e perciò sono state verbalizzate per un importo totale di circa 3mila euro ciascuna, già oblate, cioè diminuite di un terzo del totale come previsto.

“a tutela del consumatore”

“Evidenziamo l’importanza e la necessità dei controlli delle attività ricettive perché oltre alla concorrenza sleale – osservano dalla polizia locale di Valnure Valchero – questi soggetti improvvisati non possono fornire alcuna garanzia professionale né tanto meno personale e coperture assicurative, visto che non possiedono titoli o autorizzazioni che li abilitino a svolgere le predette attività commerciali. In quest’ottica perseguiamo nell’azione a tutela del consumatore e degli imprenditori corretti che esercitano la propria attività con il possesso dei titoli necessari a gestire attività ricettive e di somministrazione”.