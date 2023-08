Controlli della polizia locale: a Carpaneto attività chiusa per cinque giorni

Violazioni amministrative. Questa la motivazione per cui la Prefettura di Piacenza ha disposto la chiusura di un’attività artigianale a Carpaneto per cinque giorni. Le irregolarità sono emerse durante alcune verifiche effettuate dalla polizia locale dell’Unione Valnure Valchero. Proprio in questi giorni i controlli sono stati ulteriormente intensificati.

La polizia locale ha ritirato anche la partente di un automobilista che circolava dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Durante i controlli nelle aree verdi di Carpaneto, un giovane è stato controllato e segnalato alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti. Un uomo, coinvolto in un incidente stradale a Pontenure, è stato invece denunciato per violenza privata a seguito di una violenta discussione. Sulla SS 654, a Podenzano, il conducente di un’autovettura, la cui patente era stata revocata ed era senza copertura assicurativa, è finito nei guai.

La polizia locale è intervenuta a Carpaneto anche per un furto in un’abitazione, dove sono state sottratte somme di denaro ed è stata rubata l’automobile parcheggiata sotto casa. La vettura è stata recuperata nei giorni successivi.