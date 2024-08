Peste suina: nel Piacentino nove comuni entrano in zona 3, massime restrizioni

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea una modifica del regolamento che norma la gestione dell’epidemia di peste suina, la terribile malattia che colpisce i suini e che si è manifestata nella nostra provincia dapprima con alcuni casi sui cinghiali selvatici per poi far breccia in un allevamento di suini a Torrano di Ponte dell’olio in cui sono stati abbattuti ben 770 maiali.

La norma impatta fortemente sul nostro territorio. Infatti, a seguito di alcuni casi di peste suina che si sono verificati in Ue, tra cui quello piacentino, è stata varata una nuova serie di misure, che trasferiscono in zona 3, dove le restrizioni sono rigorosissime, un gran numero di comuni in tutta Europa.

Tra questi sono ben nove quelli del Piacentino che riguardano Va Trebbia, Val Nure e Val d’Arda. Da oggi entrano in zona 3 Rivergaro, Podenzano, Ponte dell’olio, Gropparello, Lugagnano, Carpaneto, Vigolzone, San Giorgio e Bettola.

Come è noto, le limitazioni previste per le zone di restrizione 3 riguardano soprattutto la movimentazione degli animali che praticamente diventa impossibile.

Questo significa che gli allevatori si trovano a dover mantenere i loro maiali in allevamento a “tempo indeterminato”, senza nessuna certezza su quando potranno procedere con le necessarie movimentazioni (verso il macello o verso altre fasi di allevamento).

L’articolo di Claudia Molinari su Libertà