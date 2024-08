Peste suina, nel Piacentino in zona rossa ci sono 31 allevamenti

Sono 31 gli allevamenti di cui 11 familiari (mentre dei restanti 20, 8 sono da riproduzione e 12 da ingrasso) che si trovano in zona rossa per l’emergenza peste suina. Circa 30mila capi o poco più bloccati nelle aziende.

Ricordiamo che dopo il rinvenimento lo scorso 26 luglio di un focolaio a Ponte dell’olio (il decimo del nord Italia, che si va ad aggiungere agli 8 rilevati in Lombardia e a quello rilevato in Piemonte), la Commissione europea ha adottato un provvedimento – già pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’unione europea – che “sposta” molti comuni europei, tra cui 9 piacentini (Rivergaro, Podenzano, Ponte dell’olio, Gropparello, Lugagnano, Carpaneto, Vigolzone, San Giorgio e Bettola), in zona III, cioè quella con le restrizioni più pesanti, con assoluto divieto di movimentazione degli animali e quindi con impossibilità di completare i cicli e di muovere gli animali o verso il macello o verso altre fasi di allevamento.

Di “situazione tragica” parlano gli allevatori coinvolti.

L’articolo di Claudia Molinari su LibertÃ