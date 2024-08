Bobbio: premiato il maresciallo Renna, Barbera guiderà i Nas di Alessandria

Momenti di commozione in municipio a Bobbio dove il maresciallo dei carabinieri Gabriele Renna ha ricevuto l’encomio per aver salvato un giovane nel marzo scorso. Il maresciallo Renna ha comunicato che a dicembre andrà in congedo ma resterà a vivere a Bobbio.

Saluti anche per il comandante della Compagnia dei carabinieri di Bobbio, il maresciallo maggiore Antonino Barbera che a breve guiderà i Nas di Alessandria. Anche il maresciallo Barbera ha ringraziato la comunità bobbiese e ha fatto sapere che manterrà la residenza nel borgo dell’Alta Val Trebbia.