Il maresciallo eroe che ha salvato il ragazzo caduto dal tetto: “Mi ha ringraziato”

“L’ho visto scivolare e mi è venuto istintivo cercare di attutire la sua caduta”. È il racconto del Maresciallo dei carabinieri di Bobbio Gabriele Renna che ieri ha salvato la vita a un giovane che si è lanciato dal tetto della sua abitazione. “Sono rimasto emozionato – spiega il militare – perché quando è stato caricato in ambulanza, prima di partire, ha ringraziato tutti e si è ricordato il mio nome”. E a chi lo definisce eroe risponde: “Non penso di aver fatto nulla di particolare, mi è venuto istintivo, spero di avere presto buone notizie della salute del giovane”.

Il ragazzo resta in prognosi riservata ricoverato a Parma, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’episodio si è consumato nella zona di Bobbio. Il giovane, per motivi da accertare, si sarebbe lanciato nel vuoto e il maresciallo, senza pensare che si sarebbe potuto fare molto male, ha attutito, con il proprio corpo, la caduta del ragazzo, salvandogli la vita.