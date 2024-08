“Rombo di tuono” torna a colpire, segnalazioni in via Primo Maggio e via Einaudi

Apparentemente scomparso dalle strade della Farnesiana “Rombo di tuono” sarebbe tornato a colpire nella zona di via Primo Maggio e via Einaudi a Piacenza.

Nuove segnalazioni ci sono pervenute da quella zona, altre in passato avevano indicato la sua presenza a Sant’Antonio.

Un abitante dotato di un fonometro amatoriale aveva registrato il passaggio a 125 decibel.

“Un frastuono insopportabile – ci aveva riferito un residente della Farnesina – al passaggio di quel folle tremavano i vetri delle mie finestre”.

Qualcuno ha anche riferito che mentre era alla guida della sua auto, il motociclista lo aveva schivato per un soffio mentre stava procedendo acrobaticamente su una ruota.

Il frequente cambiamento degli orari e delle zone della sue “esibizioni” ha reso finora difficile per le forze dell’ordine la possibilità di intercettarlo per colpirlo con una sanzione per rumori molesti.