“Rombo di tuono”: moto sequestrata dai carabinieri, ma lui riesce a fuggire

Appiedato “Rombo di tuono”. Sul fatto che la motocicletta “fantasma” sequestrata dai carabinieri l’altra notte in via X Giugno a Piacenza sia proprio la sua vi sono pochi dubbi. Ma lui, almeno per il monto è riuscito per un soffio a sfuggire ai militari dell’Arma, allontanandosi di corsa, pare con una ragazzina con cui altre volte è stato notato in moto.

LA MOTO SEQUESTRATA

La due ruote sequestrata dai carabinieri è una Suzuki da enduro, era stato praticamente impossibile rintracciarla perché senza targa, non immatricolata (di conseguenza per la motorizzazione questa moto non esiste e tantomeno il suo proprietario) senza assicurazione, senza bollo e revisioni.

Il motore però era supertruccato.

A tradire Rombo di Tuono come in un contrappasso dantesco non sono stati però i decibel prodotti dai pistoni della sua motocicletta, fantasma ma banalissimi schiamazzi dei suoi amici.

Il motociclista se identificato, rischia adesso una lunga serie di salatissime multe per infrazioni al codice della strada.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’