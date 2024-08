Agriturismo sospeso per irregolarità, ma il titolare apre: multe per 50mila euro

Titolare di un agriturismo della Val Luretta si vede sospendere l’attività dei carabinieri per una serie di irregolarità costategli multe per quasi 50mila euro.

Il giorno seguente, il titolare come se nulla fosse ha ripreso l’attività del sul agriturismo, ignorando la sospensione.

E’ stato denunciato penalmente dai carabinieri per aver ripreso l’attività nonostante la sospensione che gli era stata inflitta. Il provvedimento sarebbe stato rimosso non appena la situazione contestata dai militari dell’Arma fosse stata risanata.

E’ accaduto qualche giorno fa. Protagonista dell’episodio un piacentino trentacinquenne.

La sua azienda agricola era stata sottoposta a un controllo da parte dei carabinieri dell’ispettorato del lavoro. I militari dell’Arma al termine dei loro accertamenti avevano contestato al trentacinquenne il fatto di aver fatto lavorare in nero una persona di nazionalità straniera e di averla pagata in nero, in modo da non rendere tracciabile il denaro a saldo dell’impegno del lavoratore.

Era inoltre stato contestato al titolare dell’azienda di aver omesso di inviare a visita medica i dipendenti, di non a ver presentato il documento di valutazione rischi, di aver omesso la formazione dei lavoratori.