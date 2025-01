Istituto Alberghiero: con il progetto Wannabe si diventa animatori turistici

Il progetto Wannabe dell’Istituto Alberghiero offre la possibilità ai giovani di formarsi nell’animazione turistica, una palestra importante per tante competenze trasversali, come quelle relazionali, la conoscenza delle lingue, la voglia di mettersi in gioco, l’espressione della loro energia e lo spirito di adattamento.

Nei giorni scorsi l’Istituto Alberghiero ha incontrato i referenti del progetto e alcuni tour operator per parlare delle nuove professionalità nel turismo e nell’ospitalità.

Alcuni studenti dell’Istituto andranno a Bellaria, in provincia di Rimini, a marzo. Trascorreranno tre giorni di formazione gratuita per diventare animatori professionali e polisportivi.

Avranno una certificazione, il brevetto Csi e la possibilità di un lavoro. Dormiranno in hotel e si cimenteranno in attività come laboratori Art Attack, corsi di Cabaret, prove di recitazione, presentazione di eventi, corsi di Fitness, ballo.

All’incontro hanno partecipato le classi seconde dell’Alberghiero oltre alle classi terza, quarta e quinta del settore turistico. Gli esperti hanno riflettuto con gli studenti su come è cambiato il mondo del lavoro, quali requisiti, mansioni e competenze deve avere chi opera nel settore che dimostra tassi di sviluppo a due cifre.

Oltre ai referenti del progetto Wannabe, è intervenuta la catena Park Hotels, proprietaria di nove strutture tra il Lago di Garda e la Sicilia. C’è stato spazio per un approfondimento sull’evoluzione delle professioni al Front office, sempre più in grado di soddisfare le richieste e le esigenze di clienti esperti e competenti.

Sara Solari, referente del Tour Operator GoWay, ha illustrato alla platea il fascino e l’ entusiasmo di lavorare per un Tour Operator specializzato nell’Australia.

La selezione delle strutture fornitrici di servizi, le attività in loco e la progettazione di esperienze uniche consente a lei e ai suoi colleghi di svolgere un lavoro dinamico, sempre in viaggio e a contatto con persone e culture nuove.