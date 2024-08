Contemplare il panorama, in arrivo a Chiavenna Rocchetta una nuova Big Bench

Attualmente sono 379 nel mondo, altre 62 sono in fase di realizzazione. Una di queste nel territorio di Lugagnano. Sono le Big Bench, panchine giganti, del progetto nato nel 2010 a Clavesana in provincia di Cuneo su iniziativa del designer americano Chris Bangle insieme alla moglie Catherine, come attrazione simbolo delle Langhe, e diventate nel corso degli anni una fondazione no profit per sostenere le comunità locali, il turismo e le eccellenze artigiane dei luoghi in cui vengono posizionate. Ora una di questa sta per essere realizzata sul sentiero dei vigneti della val Chiavenna, a ridosso del bosco che sale verso Diolo.

“iniziativa di un privato”

L’iniziativa è a carico di un privato – spiega l’assessore al Turismo di Lugagnano, Ivan Leppini – e la panchina, realizzata secondo le precise specifiche della fondazione Big Bench, dovrebbe essere terminata entro la fine di ottobre. Il Comune da parte sua ha allo studio l’inserimento del sito, poco distante dal centro informazioni Torricella, nei percorsi turistici della zona.

Ogni panchina è unica nella colorazione – della struttura in ferro e della seduta in legno, che possono essere differenti – scelta da una mazzetta RAL.

dove installare una big bench

Le caratteristiche del luogo dove installare la big bench sono stringenti: deve essere un punto con vista panoramica e contemplativa, liberamente accessibile al pubblico, isolato e immerso nella natura. “E se serve una piccola camminata per raggiungerla è molto meglio!” recita il sito ufficiale della fondazione.

La finalità è quindi duplice: attirare turisti per fargli conoscere luoghi e tipicità, e dargli modo di passare qualche momento in contemplazione della natura e del panorama.

Il timbro su passaporto BBCP Big Bench Community Project diventa il pretesto per visitare altre panchine giganti, altri luoghi, altre contemplazioni.