L’architetto Bissi: “No al parcheggio in Cittadella, c’è una chiesa nel sottosuolo”

“Le fonti di epoca medievale e alcuni disegni del Cinquecento mostrano l’esistenza, in piazza Cittadella, della chiesa di San Gregorio Magno. Nel 2004, inoltre, una relazione archeologica ha individuato, a una profondità di 2,5 metri, la presenza di muri in laterizio e malta di grosse dimensioni”. A spiegarlo è l’architetto Manrico Bissi, presidente dell’associazione “Archistorica”, che invita la cittadinanza a partecipare a un convegno pubblico – dal titolo “Memorie dal sottosuolo” – in programma venerdì alle ore 21 a Palazzo Ghizzoni Nasalli riguardo il progetto del parcheggio interrato in piazza Cittadella.

“Ribadisco la mia posizione contraria all’opera, in particolare per lo scarso interesse verso il rischio archeologico. Gli scavi intercetteranno tutto ciò che si trova nel sottosuolo. È sufficiente pensare che a pochi metri di distanza, nel cortile della scuola Mazzini, alcuni lavori tecnici negli anni Ottanta portarono alla scoperta di mosaici, delle fondamenta di una domus romana e altri segni di una stratificazione molto ricca.”

L’incontro, lo ricordiamo, avrebbe dovuto svolgersi nell’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, ma ieri è stata revocata la disponibilità dello spazio perché ritenuto un evento di carattere politico. Una decisione che ha lasciato perplessi i responsabili di Archistorica.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: