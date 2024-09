Smarrita busta d’auguri per un matrimonio contenente denaro: è caccia agli sposi

La questura dà la caccia a due sposi: non si tratta di una coppia di malviventi, bensì dei destinatari di un biglietto d’auguri rinvenuto nella prima mattinata di giovedì 5 settembre all’angolo tra via Risorgimento e via Baciocchi a Piacenza.

Un messaggio, contenuto in una lettera rosa, che non riporta troppe informazioni sull’identità della sposa, a cui è diretta la busta: solo un nome, Stella, scritto sul retro. Oltre al messaggio di auguri, gli agenti della questura (al quale è stato consegnato il biglietto subito dopo il ritrovamento) hanno trovato al suo interno anche il regalo di nozze, una somma in denaro destinata agli sposi.

L’intero contenuto della lettera è custodito negli uffici della questura di Piacenza, in attesa che gli sposi – o l’autrice della lettera – si facciano vivi.