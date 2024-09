Uffici comunali, l’economato e lo sportello oggetti smarriti traslocano in via Cornegliana

Il Servizio Economato del Comune di Piacenza è in fase di trasloco e, a partire da lunedì 9 settembre, sarà operativo nella nuova sede di via Cornegliana 111. L’ufficio si trasferisce dal piano terra del municipio alla nuova location, che già ospita il deposito gestito dallo stesso servizio.

Anche l’Ufficio Oggetti Smarriti, precedentemente accessibile da vicolo da Cagnano, sta ultimando il proprio trasferimento. La riapertura è prevista per lunedì 16 settembre, con gli stessi orari di servizio. Nel frattempo, i cittadini possono continuare a utilizzare il portale “FindMyLost” per segnalazioni di smarrimenti o per la ricerca di oggetti ritrovati. Le istruzioni per l’uso della piattaforma sono disponibili sul sito web del Comune di Piacenza, al seguente link.

Durante questa fase di transizione, non subiranno modifiche i recapiti telefonici né gli orari di ricevimento dell’Economato e dell’Ufficio Oggetti Smarriti.

Questo trasferimento rientra in un più ampio processo di riorganizzazione degli uffici comunali, che prevede anche la destinazione degli spazi in vicolo da Cagnano allo staff dei Sistemi Informativi. La vicinanza tra il server centrale del Comune, situato in piazza Cavalli, e il nuovo ufficio garantirà una maggiore efficienza operativa, mentre la contiguità con il magazzino in via Cornegliana agevolerà il lavoro del personale dell’Economato.