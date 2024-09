Intercultura, sei studenti da diversi Paesi arrivati in città: “Le distanze non esistono”

Sei studenti provenienti da Giappone, Danimarca, Brasile, Repubblica Dominicana, Costa Rica e Perù sono arrivati oggi pomeriggio a Piacenza con il progetto Intercultura, per vivere un’esperienza che si porteranno dietro per sempre: l’occasione ideale per conoscere una nuova cultura, imparare l’italiano e stringere nuove amicizie.

Ad accoglierli le famiglie piacentine che li ospitano e che hanno aderito al progetto portato avanti dall’Associazione Intercultura con la collaborazione della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Fondazione Ronconi Prati, Confindustria e il patrocinio del Comune.

IL SERVIZIO DI MARCELLO TASSI