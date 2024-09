Lola morta azzannata da un altro cane: “Non sono riuscito a bloccare l’aggressione”

È stata azzannata da un cane non appena uscita di casa per fare una passeggiata col padrone. Lola di razza maltese non ce l’ha fatta. Troppo profonde le ferite inferte dai denti del molosso (una razza che per esteso si chiama American Staffordshire Terrier). Trasportata in fin di vita in una clinica veterinaria, è stato necessario praticarle l’eutanasia.

Sotto shock il proprietario, l’84enne Bachisio Mele, pensionato che vive in un condominio di via XXIV Maggio. Sono i figli Luca e Rossella a raccontare dell’aggressione. “Nostro padre era appena uscito di casa con Lola al guinzaglio, hanno fatto pochi passi quando l’amstaff è partito e l’ha azzannata. È scattato così velocemente che nessuno è riuscito a bloccarlo e a salvare la nostra cagnolina. Mio padre l’ha istintivamente presa in braccio, rischiando di finirci di mezzo, ma l’altro cane non mollava la presa”. Il cane che ha aggredito era con la padrona ma non è chiaro se fosse tenuto al guinzaglio. Sicuramente non aveva la museruola.

“Abbiamo dovuto procedere all’eutanasia perché i medici veterinari ci hanno spiegato che le condizioni cliniche erano troppo gravi”, dicono i figli dell’84enne. “Faremo denuncia con l’obiettivo che questi episodi si riducano il più possibile”.

L’articolo di Paolo Marino su Libertà