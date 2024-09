Coldiretti Piacenza: “Ue, bene anticipi Pac al 70%. Intervento necessario”

Coldiretti Piacenza esprime soddisfazione per la decisione di Bruxelles di autorizzare gli Stati membri a versare anticipi più elevati dei fondi della Politica Agricola Comune (Pac) ai produttori agricoli.

Una misura che la Confederazione aveva fortemente richiesto anche nelle mobilitazioni a Bruxelles (il primo e il 26 di febbraio con una nutrita delegazione di agricoltori piacentini guidati dal direttore Roberto Gallizioli) e che risponde alle esigenze di liquidità.

Come appreso in questi giorni, a partire dal 16 ottobre, infatti, gli agricoltori potranno ricevere fino al 70% dei pagamenti diretti in anticipo, rispetto all’attuale 50%, mentre gli anticipi per interventi basati su superficie e animali del Fondo di sviluppo rurale potranno arrivare fino all’85%, superando il limite del 75% attuale.

È un intervento necessario – commenta Gallizioli – per sostenere le aziende agricole in difficoltà a causa, in particolare, dei continui cambiamenti climatici e dell’aumento dei costi di produzione e con tassi bancari ancora elevati nonostante il recente taglio della Bce.