Piogge intense e rischio idrogeologico nel Piacentino, diramata allerta meteo

Piogge intense e allerta gialla per rischio idrogeologico fino a tutta la giornata di giovedì 19 settembre. Le precipitazioni diffuse che stanno interessando l’intero territorio provinciale proseguiranno fino alla tarda serata di oggi. Le piogge più consistenti interesseranno il settore centro-orientale della regione, e permarranno anche nella giornata di domani con una attenuazione a partire dal pomeriggio.

allerta gialla per la montagna e collina piacentina

La perturbazione in atto potrebbe generare ingenti ed estesi fenomeni franosi, di ruscellamento e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua. Per questo la Protezione civile della Regione Emilia-Romagna ha diramato un’allerta meteo. Nel Piacentino colore giallo per criticità idrogeologica nelle zone di alta collina e di montagna.