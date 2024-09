Piazza Cittadella arriva in Parlamento: interrogazione al ministro Giuli

Piazza Cittadella approda in Parlamento sulle ali di un’interrogazione presentata al ministro della Cultura Alessandro Giuli.

L’iniziativa è della parlamentare Stefania Ascari (M5S) che chiede anzitutto di sapere “quali misure il Ministro intenda adottare per verificare il rispetto dei vincoli storici, paesaggistici e archeologici in Piazza Cittadella, in relazione al progetto di costruzione del parcheggio interrato”.

Ma fa anche riferimento perché si accertino “eventuali irregolarità nella concessione dell’area di cantiere e nella gestione dell’appalto da parte della società concessionaria GPS Spa e della sua capogruppo Final S.p.A”.

Si chiede poi quali iniziative il ministro intenda intraprendere “per garantire la tutela del patrimonio storico e paesaggistico della piazza e l’interruzione definitiva dei lavori, in attesa di una valutazione approfondita dell’impatto su un’area di così elevato interesse culturale e storico e valutare soluzioni alternative”.

Ascari auspica un’indagine più ampia sulla trasparenza e regolarità nelle concessioni di aree pubbliche, quale quella in questione. Viene inoltre ripercorsa la recente vicenda della piazza, il fatto che dal 24 agosto un gruppo di cittadini e cittadine di Piacenza ha avviato una raccolta firme, sia online che in formato cartaceo, per opporsi alla costruzione del parcheggio interrato in Piazza Cittadella a Piacenza, “una piazza storica risalente al XIV secolo, adiacente al Palazzo Farnese, tutelata dal codice dei Beni Culturali”.

In poco più di 20 giorni – si fa presente – sono state raccolte circa 30 mila firme, con un presidio permanente di cittadini e cittadine nell’area di cantiere, “riuscendo temporaneamente a fermare i lavori di abbattimento degli alberi monumentali presenti sulla piazza”.

Il progetto comunale – viene spiegato – prevede la realizzazione di un parcheggio sotterraneo per 200 posti pubblici e 50 box privati, con l’abbattimento di 15 alberi secolari e la distruzione di reperti archeologici risalenti alla città antica di Piacenza, fondata da Romani, che si estendeva verso il porto fluviale del Po.