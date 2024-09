Il presidente Mattarella domani a Piacenza, come cambia la viabilità

Per l’organizzazione della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, lunedì 23 settembre a Piacenza in occasione del 220° anniversario del Teatro Municipale, è stato condotto un lavoro congiunto, all’insegna della massima collaborazione, tra diversi enti e Istituzioni del territorio, al fine di garantire le migliori condizioni di accoglienza.

A partire da precise indicazioni del Cerimoniale del Quirinale, in particolare, Prefettura, Questura, Comune di Piacenza e Fondazione Teatri si stanno adoperando per gestire sia gli aspetti legati agli eventi cui è prevista la partecipazione del Capo dello Stato, sia alle questioni inerenti a sicurezza e logistica.

IL PROGRAMMA

Nella giornata conclusiva del Festival del Pensare Contemporaneo, il Presidente Mattarella sarà atteso alle 17.45 a Palazzo Gotico, dove incontrerà esclusivamente le studentesse e gli studenti che hanno partecipato, in questi giorni, ai laboratori che il Festival ha destinato alle scuole con uno specifico programma sostenuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Ad accogliere il Capo dello Stato, accompagnato dal Prefetto Paolo Ponta, saranno la sindaca Katia Tarasconi, la presidente della Regione Emilia Romagna Irene Priolo e la presidente della Provincia Monica Patelli.

A conclusione dell’incontro con i ragazzi, il Presidente sarà accompagnato al Teatro Municipale dove riceverà anche il saluto del M° Cristina Ferrari, direttrice della Fondazione Teatri, per assistere al concerto celebrativo che vedrà sul palco l’Orchestra Farnesiana diretta dal M° Alessandro Quarta, con la partecipazione straordinaria di Amii Stewart. Al termine, intorno alle 19.30, il Presidente Mattarella farà ritorno a Roma. Si ricorda, a tutte le persone che avranno l’onore di partecipare a tale evento, che l’ingresso a Teatro sarà possibile dalle ore 16.30 e dovrà essere effettuato tassativamente entro le 17.30, ovvero un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

COME CAMBIA LA VIABILITA’

Già dalle ore 15.00 di lunedì 23 settembre, l’area di piazza Sant’Antonino e di via Giordani – dalla piazza patronale fino all’intersezione con via San Siro – sarà chiusa al traffico veicolare e sarà transitabile solo da pedoni e ciclisti. Verrà costituita un’isola transennata e i varchi pedonali di accesso al Teatro saranno tre, disposti in piazza Sant’Antonino all’angolo con via Sant’Antonino, in via Giordani e in via Verdi, dove dalle 9.00 del mattino sarà istituito il divieto di sosta fino alla fine della manifestazione. Per i residenti di via Verdi è ovviamente garantito il transito ciclo-pedonale, con l’istituzione temporanea del doppio senso di marcia in via San Martino.

Resta sempre garantito il transito viabilistico sull’asse via Garibaldi, largo Battisti, via Sant’Antonino e via Scalabrini, percorso consigliato alle persone con disabilità o difficoltà motoria per poter accedere al Teatro Municipale.

Sempre dalle ore 15 sarà sospesa la fermata del trasporto pubblico urbano in piazza Sant’Antonino, così come le linee degli autobus in attraversamento su Piazza Cavalli.

Essendo l’arrivo e la partenza del Presidente previsti all’Arena Daturi, altre limitazioni riguarderanno il percorso di trasferimento, come l’istituzione dei divieti di sosta a partire dalle ore 9 del mattino in Largo Brigata Piacenza, in una porzione di viale Risorgimento e lungo tutto Corso Cavour fino in piazza Cavalli, dove è prevista un’area riservata di accesso. Il transito sarà comunque consentito salvo l’interruzione, da parte delle Forze dell’Ordine, nei 15 minuti a ridosso dei trasferimenti del corteo presidenziale, sia all’andata sia al ritorno.