Alberi di piazza Cittadella, appello al presidente Mattarella

La sezione piacentina di Legambiente, i Piacentini a tutela degli alberi e della Piazza Cittadella inviano una lettera/appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella “ai fini di una concreta attuazione dell’art. 9 della Costituzione” si legge nella missiva.

Ecco la lettera.

“Caro Presidente,

come piacentini siamo molto onorati della Sua presenza oggi, per testimoniare l’importanza del nostro Teatro Municipale, non solo gioiello architettonico, ma anche modello per la crescita culturale e sociale della comunità.

Con queste brevi parole gradiremmo invitarla a riflettere su uno squilibrio sempre più inaccettabile fra la giusta sensibilità per le strutture culturali e monumentali del nostro paese e il patrimonio naturale.

Da circa un mese alcuni cittadini stanno presidiando Piazza Cittadella, di fronte al meraviglioso Palazzo Farnese, per impedire l’abbattimento di 15 alberi ad alto fusto che sono non solo un segno ormai distintivo del paesaggio urbano, ma anche fonte di importanti e purtroppo scarsi servizi eco-sistemici per gli abitanti del centro storico.

Ci rivolgiamo a Lei, in quanto garante della Costituzione, che ha recentemente introdotto all’art. 9 l’espressa “tutela dell’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”.

Non Le chiediamo di dirimere il conflitto fra l’Amministrazione Comunale che intende abbattere gli alberi per costruire un anacronistico parcheggio interrato e i cittadini; siamo ben consapevoli che non rientra fra le sue ben più complesse competenze.

Le rivolgiamo però un accorato appello perché tutti gli organismi dello Stato, comprese le Soprintendenze e gli organi di controllo ambientale, siano più avvertiti nell’esercitare il massimo rispetto della Costituzione e segnatamente di quell’articolo 9, purtroppo spesso ignorato.

Sabato scorso la nostra bellissima Piazza Cavalli era traboccante di cittadini desiderosi di ascoltare la lezione magistrale del Prof. Mancuso, che non ci ha parlato solo di piante, ma della nostra responsabilità, di cittadini e di Amministratori, verso il pianeta che è l’unico spazio disponibile per la vita delle future generazioni.

Saremmo lieti che le parole degli scienziati non rimanessero un inutile esercizio, a memoria di giovani privati di futuro, ma che rappresentassero uno stimolo per pratiche più coerenti, qui ed ora.

Grazie Presidente per l’attenzione che siamo sicuri vorrà prestare al nostro accorato appello.

I piacentini a tutela degli alberi di Piazza Cittadella”.